TV-Show Sie war der Ork: Tschirner bei "The Masked Singer" enttarnt

Die Schauspielerin belegte nun am Ende der sechsten Staffel von "The Masked Singer" den vierten Platz. In der Show treten Prominente als Sänger auf, verstecken ihre Identität aber hinter einer aufwendigen Kostümierung. Die Stars werden enttarnt, sobald sie nicht genügend Stimmen bekommen oder ganz am Ende gewinnen. Die Siegerin oder der Sieger der aktuellen Staffel sollte in der Nacht zu Sonntag feststehen.