In dem Truck kocht Henssler zusammen mit dem Krümelmonster und Gonger auf Anregung der Kinder einfache Gerichte wie Spaghetti mit Gemüsesoße oder selbst gemachte Pizza. Zuvor werden die Zutaten mit dem Foodtruck bei Bauern in der Umgebung eingekauft. So sollen die Kinder lernen, wo die Lebensmittel herkommen und wie sie entstehen.