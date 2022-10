TV-Tipp Psychedelischer Frankfurter "Tatort"

"Das psychedelische Element der Geschichte sollte sich auch im Film übertragen, und ich wollte möglichst trippig und immersiv werden", sagte Regisseur Nikias Chryssos, der zusammen mit Michael Comtesse auch das Drehbuch schrieb. Rückblenden auf Drogentrips zwischen Horror und der titelgebenden Ekstase tragen genau dazu bei.

Übrigens: Psycholyse, wie die im "Tatort" angewandte Therapie Gosers genannt wird, wurde tatsächlich in den 1950er Jahren entwickelt. In Deutschland wird sie von den Krankenkassen allerdings nicht zugelassen und ist auch wissenschaftlich nicht anerkannt.

Kein Wunder also, dass die Patienten Gosers alle begütert waren. So auch die Botschafter-Tochter und Performance-Künstlerin Ellen (Aenne Schwarz), die allerdings schon vor einem Jahr verschwand und sowohl mit ihrer Kunst als auch in der Therapie das Trauma einer Entführung und ihrer Selbstverletzungen aufarbeiten wollte. Hat ihr Verschwinden etwas mit den Todesfällen zu tun? Was ist damals geschehen?

Rauschhafte Erinnerungen

Eine Tatortbegehung, zu der Goser als Hauptverdächtiger aus der Untersuchungshaft in seine prunkvolle Villa geholt wird, führt dann zu Eskalation. Statt eines Geständnisses gibt es nur rauschhafte Erinnerungen.

Und dann sitzen die Ermittler und ihr Verdächtiger plötzlich in der Falle: Eine unbekannte Person verriegelt alle Zugänge zur Villa, ein Störsender legt das Funksignal lahm, ein erster Schuss fällt. Die sechs Toten der ersten Minuten dieses Tatorts werden nicht die letzten bleiben - und um aus der Falle zu kommen, müssen die Kommissare ganz neue Allianzen schließen. Am Ende stehen die Einsicht, wie nützlich doch ein Walpenis sein kann, und ein neuer Umgangston zwischen Brix und Janneke.