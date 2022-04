Ukraine-Krieg Umfrage: Mehrheit für Lieferung schwerer Waffen

Flugabwehrpanzer werden als erstes geliefert

Der Bundestag stimmte gesterm mit großer Mehrheit der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine zu. Die Bundesregierung hatte zuvor die Lieferung von Gepard-Flugabwehrpanzern der deutschen Rüstungsindustrie genehmigt. Sie sind die ersten schweren Waffen, die direkt aus Deutschland in die Ukraine geliefert werden. Vor dem Ukraine-Krieg galt der Grundsatz, keine Waffen in Krisengebiete abzugeben.