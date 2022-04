Umfrage CDU liegt vor Wahl in Schleswig-Holstein deutlich vorn

66 Prozent für Günther als Ministerpräsident

Für Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) als künftigen Regierungschef sprachen sich in der Erhebung 66 Prozent aus. Sein SPD-Herausforderer Thomas Losse-Müller erhielt 8, die Grünen-Spitzenkandidatin Monika Heinold 12 Prozent. Die Befragten beurteilten Günther von den dreien zudem am besten. Auf einer Skala von plus fünf bis minus fünf kam dieser auf einen Durchschnittswert von 3,0; Heinold verbuchte einen Wert von 1,6, Losse-Müller 0,8.