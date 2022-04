Umfrage Fast ein Drittel fühlt sich weniger fit als vor Corona

Krankenkasse: "Mittelmäßig" um die Fitness bestellt

Insgesamt - also Frauen und Männer zusammengerechnet - gaben 23 Prozent ihre Fitness als hoch oder sehr hoch an, 52 Prozent als mittelmäßig und 25 Prozent als gering oder gar nicht vorhanden. Vor diesem Hintergrund kommt die pronova BKK in einer der dpa vorliegenden Mitteilung zu dem Schluss, dass es "gerade einmal mittelmäßig um die körperliche Fitness der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger" stehe.