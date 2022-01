Umfrage Was den Deutschen in Corona-Zeiten Sorge macht

Mehr als die Hälfte der Befragten (55 Prozent) sorgt sich davor, dass es immer neue Corona-Wellen gibt, bis alle gegen das Virus geimpft sind. In einer Sonderbefragung zu den "Ängsten der Deutschen in der Corona-Krise 2022" übersteigt diese Befürchtung alle anderen abgefragten Sorgen, wie aus der am Montag veröffentlichten Studie der R+V-Versicherung hervorgeht. 43 Prozent hatten im Januar Angst vor einer Corona-Infektion - mehr als bei einer Untersuchung im Sommer (35 Prozent).