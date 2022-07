Boeing litt weiter darunter, dass der Langstreckenjet 787 Dreamliner wegen Produktionsmängeln nicht an Kunden übergeben werden kann. Im Quartalsbericht erklärte der Konzern, mit der US-Luftfahrtaufsicht FAA die letzten Schritte für eine Wiederaufnahme der Auslieferungen auszuarbeiten. Boeing dringt seit Monaten darauf, doch das letzte Wort hat die FAA. Konzernchef Dave Calhoun zeigte sich aber optimistisch und erklärte in einer Mitteilung an die Mitarbeiter, dass der Konzern nach Jahren der Krise wieder in die Spur finde.