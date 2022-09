Umwelt "Historische Hitzewelle" setzt Kalifornien zu

Warnung vor "Rolling Blackouts"

Um Energie-Engpässe zu vermeiden, werden die Einwohner seit Tagen aufgerufen, besonders während der Nachmittagshitze und zu Stoßzeiten am frühen Abend den Stromverbrauch zu drosseln. Auch am Mittwoch appellierte Gouverneur Gavin Newsom daran, den sogenannten Flex Alert zu beachten. Als Vorsorge, damit das Stromnetz nicht zusammenbricht, sollen unnötige Beleuchtung und große Elektrogeräte - wie Waschmaschinen oder Trockner - ausgeschaltet werden und Klimaanlagen nicht auf Hochtouren laufen.

Die kalifornischen Netzbetreiber warnen seit Tagen vor einem Energie-Notstand mit möglichen "Rolling Blackouts", also rotierenden Stromausfällen, falls der Verbrauch bei extremer Hitze die Kapazitäten übersteigt. Im Rollverfahren würde dann in verschiedenen Bezirken jeweils für eine begrenzte Zeit der Strom abgedreht.

Dazu war es in Kalifornien während einer Hitzewelle im Jahr 2005 und in der schweren Energiekrise von 2001 gekommen. Die Abschaltungen erfolgten meist am Nachmittag, als bei großer Sommerhitze die Klimaanlagen auf Hochtouren liefen und die Energievorräte knapp wurden.

Im Herbst 2019 war der Strom in Teilen Kaliforniens ebenfalls absichtlich abgestellt worden, Hunderttausende Menschen saßen im Dunkeln. Der US-Energieversorger Pacific Gas & Electric (PG&E) sprach von einer Vorsichtsmaßnahme wegen erhöhter Brandgefahr, um bei Starkwinden und Trockenheit nicht Gefahr zu laufen, dass Funken von Stromleitungen Brände auslösen würden. Mehrere verheerende Waldbrände an der US-Westküste werden auf defekte Stromleitungen zurückgeführt.

Hitze und Feuer

Während der Hitzewelle kämpften Hunderte Feuerwehrleute in Kalifornien gleich an mehreren Stellen gegen schnell um sich greifende Waldbrände an. Nach einem fast regenlosen Sommer sind viele Gebiete stark ausgetrocknet und leicht entzündbar. Nach Einschätzung von Wissenschaftlern verschärft der Klimawandel Trockenheit, Hitze und Wetterextreme, die zu heftigeren Waldbränden beitragen können.

In den letzten zehn Jahren hätten sie große Veränderungen bei Waldbränden gesehen, sagte Jon Heggie von der Behörde für Forstwesen und Brandschutz der "Los Angeles Times". "Sie brennen mit viel größerer Geschwindigkeit und Heftigkeit, so dass die Anwohner nur wenig Zeit haben, den Flammen zu entkommen." Seit dem Wochenende kamen vier Menschen bei Waldbränden in Nord- und Südkalifornien ums Leben.