Ludwigsburg Golfer profilieren sich als Naturschützer

Das sehen auch Umweltverbände so. „Golfplätze sind flächenmäßig ja nicht gerade Briefmarken“, sagt Martin Klatt, Referent für Arten- und Biotopschutz beim Nabu Baden-Württemberg. Gerade in Ballungsgebieten böten Golfplätze Lebensraum für viele Tierarten, die sonst verdrängt würden: „Es können tolle Sachen entstehen, wenn man es will, zulässt und fördert.“ Einige Golfclubs arbeiten bereits mit dem Nabu zusammen und bieten zum Beispiel ornithologische Führungen an. „Das ist ja der Beweis, dass es tatsächlich etwas zu sehen gibt“, sagt Klatt.