Dabei habe der Lastwagen ein Auto halb unter sich begraben. Die Feuerwehr sprach von einem "Trümmerfeld" an der Unfallstelle. Eins der stark beschädigten Autos lag rund 30 Meter von der eigentlichen Unfallstelle entfernt. Die Unfallursache wurde am Dienstagmittag noch untersucht. Alkohol sei offensichtlich nicht im Spiel gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Der Lastwagen wurde am Vormittag abgeschleppt.