Unfall Berlin: Brand im Grunewald nach versehentlicher Explosion

Das Feuer breitet sich weiter unkontrolliert aus. "Das bereitet uns Sorge", sagte ein Feuerwehrsprecher am Morgen. Es gebe nach wie vor keine gesicherten Erkenntnisse darüber, wie es am Sprengplatz in dem Wald genau aussehe. Derzeit würden Aufnahmen einer Drohne und eines Polizeihubschraubers zusammengeführt und ausgewertet.