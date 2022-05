Baden-Württemberg Zug kollidiert nahe Ulm mit Bus: Mehrere Verletzte

Nach Auskunft der Polizeisprecherin hatte es in der Nähe des Bahnübergangs am Dienstagmorgen zunächst einen Motorradunfall gegeben, weshalb sich der Verkehr an dem beschrankten Bahnübergang gestaut hatte. Der Bus kam auf den Gleisen zum Stehen, als sich die Schranken senkten. Der in Richtung Ulm heranfahrende Zug konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte mittig in den Bus.