«Ungeheuerlich» Vettel kommentiert homophobe Äußerungen von WM-Botschafter

Khalid Salman, der zu den offiziellen Botschaftern des am Sonntag in Katar beginnenden WM-Turniers zählt, hatte in einer ZDF-Doku gesagt, dass Schwulsein verboten sei, weil es ein geistiger Schaden sei. "Das geht gar nicht! Das ist ungeheuerlich!", befand Vettel. Salman bewertete seine homophoben Aussagen später als "aus dem Zusammenhang gerissen".