Union Merz will Zusammenarbeit mit CSU verbessern

Merz sagte dem Sender Bayern 2: "So etwas wie in diesem Jahr, das, was wir in diesem Jahr erlebt haben, das darf sich nicht wiederholen. Wir haben selbst dazu beigetragen, dass wir diese Bundestagswahl so verloren haben." Er sei für dieses Wochenende zu einem Gespräch mit CSU-Chef Markus Söder verabredet.