Demnach will sich jeder dritte Mittelständler in Deutschland zur Stabilisierung der Lieferketten in den nächsten fünf Jahren stärker auf das Geschäft mit Westeuropa fokussieren. Gut ein Fünftel (21 Prozent) setzt auf Ost- und Mitteleuropa rund um Länder wie Polen, Tschechien und die Slowakei. "Es gibt einen eindeutigen Trend, dort zu produzieren, wo die Produkte später auch verwendet werden", sagte DZ-Bank-Firmenkundenvorstand Uwe Berghaus am Montag.