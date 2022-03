Unternehmen Studie: Rekordjahr für deutsche Börsenschwergewichte

Krieg in der Ukraine und die deutsche Wirtschaft

"Allerdings ist mit dem Krieg in der Ukraine ein neues Stadium der Unsicherheit und der geopolitischen Konfrontation erreicht worden, das alle bisherigen Konjunkturprognosen zu Makulatur werden lässt", sagte Henrik Ahlers, Vorsitzender der EY-Geschäftsführung am Dienstag. Absehbar sind EY zufolge langfristig erhebliche Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft. "Die Pandemie war der erste Schock, der unter anderem Lieferketten in bisher unbekanntem Ausmaß belastete, der Krieg in der Ukraine ist der zweite", sagte Ahlers.