Unterriexingen Chaos-Fahrer pflügen Sportplatz um

Unterriexingen - Was für eine Sauerei. Braune Reifenspuren ziehen sich kreuz und quer und in ovalen Kreisen über den Sportplatz des TSV Unterriexingen. Der Naturrasen ist verwüstet. Unbekannte PS-Freunde haben das Gelände an der Jahnstraße als Privatparcours auserkoren. Wo normalerweise Fußballer Tore schießen, ist jemand mit einem oder mehreren Fahrzeugen durchgebrettert. Am ersten Wochenende des Jahres ist das passiert. „An Silvester war eine große Feier, da war alles in Ordnung“, sagt Marleen Noack, ein Mitglied des dreiköpfigen Vereinsvorstands.