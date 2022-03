Unwetter Historische Überschwemmungen in Australien

Damit sind Behördenangaben zufolge bereits mindestens zehn Menschen in zwei Bundesstaaten gestorben. In Queensland sei ein 76-Jähriger in seinem Auto fortgespült worden und nun von den Einsatzkräften tot geborgen worden, berichtete der australische Sender ABC am Dienstag. In der besonders schlimm betroffenen Stadt Lismore in New South Wales sei eine ältere Frau in ihrem überfluteten Haus ertrunken - sie ist das erste Todesopfer in dem Bundesstaat.