Unwetter Inzwischen mehr als 200 Todesopfer nach Erdrutschen bei Rio

Schwierige Suche nach Vermissten

Die Suche wird immer wieder durch Wind und anhaltenden Regen behindert. Am Dienstagabend hatte es so heftig geregnet, dass wieder Straßen in Petrópolis überschwemmt wurden. Viele der Angehörigen und Freunde suchen selbst nach Vermissten - wie der Vater eines Jugendlichen, der mit einem Bus in einen Fluss gerissen worden waren.