Unwetter Nach dem Sturm: Fernverkehr der Bahn weiter eingeschränkt

"Rund 2000 Einsatzkräfte der Deutschen Bahn sind rund um die Uhr unermüdlich dabei, die betroffenen Strecken von Bäumen freizuschneiden, Oberleitungen zu reparieren oder auch beschädigte Oberleitungsmasten wieder instandzusetzen", sagte ein Bahnsprecher am Samstag in Berlin. "In den betroffenen Regionen sind auch Hubschrauber seit den frühen Morgenstunden dabei, die Strecken zu erkunden und festzustellen, ob ein sicherer Bahnbetrieb wieder möglich ist."