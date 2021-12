US-Börse Wall Street baut Plus aus - Tesla nach Musk-Aussagen stark

Tesla-Chef stößt Aktien ab

Musk stieß erneut eigene Anteile am Elektroautobauer ab, wie aus einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorging. Anfang November hatte er auf Twitter darüber abstimmen lassen, ob er sich von einem Zehntel seiner Tesla-Beteiligung trennen solle, um mehr Steuern zu zahlen. Die Twitter-Nutzer waren in der Mehrheit dafür. Um die Zusage komplett zu erfüllen, fehlen rund 3,5 Millionen Aktien.