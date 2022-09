Bei einer fast einjährigen Untersuchung seien bisher unbekannte Informationen über zwei andere Verdächtige sowie Zweifel an der Verlässlichkeit von Mobilfunkmast-Daten zutage getreten, hieß es. Fraglich sei, ob Syed wirklich zu Recht schuldig gesprochen wurde. Es gebe "kein Vertrauen in die Integrität der Verurteilung" - und damit sei es nicht gerecht, den heute 41-Jährigen weiter in Haft zu lassen.