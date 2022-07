Einer Dokumentation der "New York Times" zufolge soll Spears während der Vormundschaft jahrelang überwacht worden sein. In ihrem Schlafzimmer sei ein Abhörgerät angebracht worden, außerdem seien Daten von ihrem Handy kopiert worden, hieß es in der Doku "Controlling Britney Spears" unter Berufung auf Material, das von einem ehemaligen Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma zur Verfügung gestellt worden sei. Vater Spears verteidigte sich vor Gericht, er habe immer nur im besten Interesse seiner Tochter gehandelt.