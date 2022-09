US Open Alcaraz gewinnt Titel und wird Nummer eins der Weltrangliste

Der 19-Jährige setzte sich im Finale der US Open in New York in der Nacht gegen den Norweger Casper Ruud (23) mit 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3 durch und belohnte sich damit gleich doppelt: Alcaraz holte in seinem ersten Grand-Slam-Finale gleich den Premierensieg und löste den Russen Daniil Medwedew als Führenden der Weltrangliste ab.