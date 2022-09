US Open Clown und Champ: Kyrgios entzaubert Medwedew

Damit setzt sich der Titelverteidiger-Fluch beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres fort. Seit Roger Federer 2008 konnte kein männlicher Tennis-Profi im Jahr nach einem Titelgewinn erneut triumphieren. Medwedew wird zudem durch das frühe Aus seine Führung in der Weltrangliste nach dem Event verlieren. Kyrgios trifft im Viertelfinale auf den Russen Karen Chatschanow.



"Ich will den ganze Weg gehen", sagte Kyrgios, der immer zwischen Genie und Wahnsinn zu wandeln scheint. Bei den US Open wurde er auch zu einer Geldstrafe von 7500 US-Dollar verurteilt, weil er erbost auf dem Boden gespuckt hatte. Doch er will an seinem Rüpel-Image arbeiten. Er trainiere härter, gehe früher ins Bett, habe eine tolle Freundin. "Ich habe hier nie gut gespielt und bin froh, das ich New York mein Talent zeigen konnte", sagte er. Die Fans jubelten bei diesem Satz, sie fühlten sich von Nick Kyrgios an diesem Abend bestens unterhalten.