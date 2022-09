US Open "Ihre Zeit ist gekommen": Die "Next Generation" trumpft auf

Erstmals seit 2003 stand keiner der "Big Three" oder die Tennis-Queen im Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers. Stattdessen trumpfen in New York Jungstars wie Carlos Alcaraz, Casper Ruud, Frances Tiafoe, Jannik Sinner und bis zu ihrem Viertelfinal-Aus auch Coco Gauff auf.