US Open Tatjana Maria verliert - Petkovic: Noch mal einen raushauen

Maria war die einzige deutsche Spielerin am Auftakttag der US Open. Am Dienstag greifen gleich sieben deutsche Profis ins Geschehen ein - für Petkovic dürfte das Duell gegen Olympiasiegerin Belinda Bencic (Schweiz) wohl der letzte Auftritt auf der großen Tennis-Bühne sein.

Letzter Auftritt auf der Tennis-Bühne

"Es ist emotional eine Herausforderung", sagte Petkovic am Montag, "aber es ist die richtige Entscheidung. Ich hoffe, dass ich noch mal einen raushauen kann." Sie sei in diesem Jahr aufgrund von Verletzungen nicht mehr in den Rhythmus gekommen, deswegen sei der Rücktritt "eine Notwendigkeit". Aber: "Es fällt mir sehr schwer loszulassen."

Die siebenmalige WTA-Turniersiegerin hatte zuvor schon auf Instagram kryptisch mit dem Hashtag "#thelastdance" (der letzte Tanz) ihr Karriereende angedeutet. Direkt nach ihrem letzten Grand-Slam-Turnier wolle sie "erstmal eine Pause machen" und "bis zum Ende des Jahres ein Buch zu Ende schreiben". Und dann wolle sie sich überlegen, "was in meinem Leben kommt". Zuvor hatte die Darmstädterin in der ARD-"Sportschau" angedeutet, womöglich noch ein letztes kleineres Turnier in Europa dranzuhängen.

Für Bundestrainerin Barbara Rittner ist Petkovics Rückzug ein "großer Verlust für das deutsche Tennis". Die langjährige Fed-Cup-Spielerin sei mit ihrem "besonderen Charakter" und dem "unbändigen Willen" ein "Vorbild für die jüngere Generation".

Petkovic, die sich in den vergangenen Jahren unter anderem auch als Sportmoderatorin, Autorin und Kolumnistin ausprobierte, erkannte kurioserweise durch die vielen Nebenjobs, "dass meine größte Leidenschaft Tennis ist".

Umbruch im deutschen Damentennis

Petkovic verkündete ihren Rücktritt, Julia Görges verabschiedete sich bereits vor zwei Jahren, die Rückkehr von Angelique Kerber nach ihrer Baby-Pause ist ungewiss und Sabine Lisicki hat verletzungsbedingt auch den Anschluss an die Weltspitze verloren: Im deutschen Damentennis vollzieht sich ein Umbruch. Die Nachfolge-Generation von Steffi Graf tritt ab, neue Talente wie Wimbledon-Viertelfinalistin Jule Niemeier müssen diese Lücke nun füllen. Die 23-Jährige trifft in ihrem ersten Spiel bei den US Open am Dienstag auf die Amerikanerin Sofia Kenin, Australian-Open-Gewinnerin von 2020.