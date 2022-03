US-Schauspieler "Ferris macht blau": Matthew Broderick wird 60

Mit dem Film war der 1962 in New York als Sohn eines Schauspieler-Paares geborene Broderick weltberühmt geworden, aber auch danach bekam er immer wieder Rollen in Filmen, Serien oder Theaterstücken. Neben zahlreichen Auszeichnungen wurde der Schauspieler auch mit einem Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood geehrt.

Seit 1997 ist Broderick mit "Sex and the City"-Star Parker verheiratet, das Paar hat einen 19 Jahre alten Sohn und zwölfjährige Zwillingstöchter. In "Plaza Suite" von US-Dramatiker Neil Simon (1927-2018) spielt das Paar, das sein Privatleben normalerweise weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückhält, nun bis Ende Juni gleich drei Paare: Eins, dessen Beziehung am 23. Hochzeitstag durch eine Affäre ins Wanken gebracht wird, eins, das eine Affäre miteinander hat, und eins, das am Tag der Hochzeit der Tochter mit Konflikten zu kämpfen hat. Ein erster Testlauf in Boston hatte positive Kritiken geerntet und auch die Broadway-Version kommt derzeit bei Kritikern und Publikum gut an.

Das Paar hat dafür auch ein gemeinsames Bühnen-Glücksritual entwickelt: Beide haben jeweils ihre eigene Garderobe, Parker schaue aber, bevor sich der Vorhang hebt, noch einmal bei ihm vorbei, erzählte Broderick in einem Interview. "Du sagst: "Hab eine gute Vorführung!" Und dann küssen wir uns."