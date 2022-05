Während einer Massage auf einem Flug nach London im Jahr 2016 habe Musk sich entblößt, die Flugbegleiterin berührt und angeboten, ihr ein Pferd zu kaufen, wenn sie "mehr machen" würde, hieß es in dem Bericht unter Berufung auf eine Stellungnahme der Freundin. Musk schrieb bei Twitter dazu, er fordere die "Lügnerin" heraus, auch nur ein Detail wie Narben oder Tätowierungen zu beschreiben, das nicht der Öffentlichkeit bekannt sei. "Sie wird dazu nicht in der Lage sein, weil dies nie passierte", schrieb er. Musk behauptete auch, die Freundin sei eine "extrem linke Aktivistin/Schauspielerin in Los Angeles".