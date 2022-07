Bidens Nahost-Reise Friedensmission oder Verrat an Menschenrecht

Biden wird am Mittwoch in Israel erwartet, wo er Gespräche mit Übergangs-Regierungschef Jair Lapid führen will. Anschließend ist im Westjordanland ein Treffen mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas geplant. Danach fliegt Biden nach Saudi-Arabien, wo er am Gipfel des Golf-Kooperationsrats in Dschiddah teilnehmen will. Nach Angaben des Weißen Hauses kommt er außerdem mit König Salman und dessen "Führungsteam" zusammen, in dem auch der Kronprinz ist. Die saudische Botschaft in Washington kündigte "offizielle Gespräche" zwischen MbS und Biden an. Seit Bekanntwerden der Reise hagelt es Kritik.