USA Mehr als sieben Jahre Haft für Kapitol-Randalierer

Refitt war der erste Angeklagte, der sich wegen der Stürmung des Kapitols vor Gericht verantworten musste. Eine Jury hatte ihn bereits am 8. März für schuldig befunden, unter anderem mit einer Waffe in einen geschützte Bereich eingedrungen zu sein. "Guy Reffitt kam am 6. Januar bewaffnet und mit der Absicht zum Kapitol, Gewalt anzuzetteln", sagte der Staatsanwalt für den Bundesdistrikt Washington, Matthew Graves. "In seinen eigenen Worten war sein Ziel, das Kapitol einzunehmen, "bevor der Tag endet"."