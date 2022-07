USA Parkland-Schulmassaker: Jury entscheidet über Todesstrafe

In den USA kommt es immer wieder zu Massakern an Schulen. Im Mai hatte in Uvalde in Texas ein 18 Jahre alter Schütze an einer Grundschule 19 Kinder und zwei Lehrerinnen getötet, bevor er von der Polizei erschossen wurde. Ein am Sonntag veröffentlichter Untersuchungsbericht deckte "systemisches Versagen" der Polizei bei dem Einsatz auf.