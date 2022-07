Indiana Schütze tötet mindestens drei Menschen in US-Einkaufszentrum

Es handle sich um einen erwachsenen Mann, das Motiv sei unklar, hieß es weiter. Den Angaben zufolge hatte er weitere Munition dabei. Ersten Erkenntnissen nach wurde der mutmaßliche Schütze von einem Mann mit einer Handfeuerwaffe getötet, der auch in dem Einkaufszentrum war. Dieser kooperiere mit den Ermittlern. Es handle sich um einen "barmherzigen Samariter", so der Polizeivertreter. "Wir sind erschüttert über einen weiteren Vorfall dieser Art in unserem Land, in unserer Stadt", sagte er weiter.