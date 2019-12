USA Trump attackiert Impeachment-Verfahren kurz vor Votum

Washington - In einem historischen Votum soll das US-Repräsentantenhaus heute über die Eröffnung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Donald Trump entscheiden. Der US-Präsident warf den Demokraten vorab in einem sechs Seiten langen Brief "für die Geschichtsschreibung" einen "parteiischen Umsturzversuch" vor. Trump erklärte, die Demokraten würden ihre Macht missbrauchen und "einen offenen Krieg gegen die amerikanische Demokratie" führen. Die Impeachment-Bemühungen gegen ihn seien eine "kolossale Ungerechtigkeit".