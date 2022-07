Palin trat am Samstagabend kurz an der Seite Trumps auf. "Wir lieben Dich", sagte sie an die Adresse des Ex-Präsidenten. "Wir brauchen Dich zurück." Trump kündigte an, die Republikaner würden bei den Kongresswahlen die Mehrheit im Repräsentantenhaus zurückerobern. Mit Blick auf die demokratische Vorsitzende der Parlamentskammer, Nancy Pelosi, sagte der 76-jährige Republikaner: "Wir werden die politische Karriere der verrückten Nancy Pelosi ein für allemal beenden."