Vaihingen/Enz Der Protest gegen die Abrisspläne wird lauter

Unter dem Titel „Scheune sucht Dich – Vaihingen an der Enz“ wirbt das Bündnis – zu dem die örtliche Demokratie-Initiative, die Vaihinger Aktion Innenstadt, Grüne, SPD, BbV (Bürger bewegen Vaihingen) oder der Schwäbische Heimatbund zählen – dafür, den Bau aus der Zeit um kurz nach 1900 zu sanieren und ihm neues Leben einzuhauchen – etwa in Form einer Markthalle für regionale Produkte oder in einer Brauerei. „Den Verantwortlichen fehlt der Wille, das Potenzial zu erkennen, das in dem Gebäude schlummert“, monieren die Kritiker in dem Video; nachahmenswerte Beispiele innovativer Bauherren und Architekten fänden sich in der Region problemlos.