Vaihingen/Enz Zigaretten aus Tankstelle geklaut

Kornwestheim - Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag in eine Tankstelle in Vaihingen/Enz eingebrochen. Die Polizei geht davon aus, dass mindestens drei Täter an dem Einbruch in der Vischerkurve beteiligt waren. Sie hatten gegen 3 Uhr mit großen Steinen die Verglasung der Zugangstür eingeworfen und den Verkaufsraum durchsucht. Die Täter nahmen so viele Zigarettenstangen mit, wie sie tragen konnten und flüchteten zu Fuß in Richtung Vaihingen. Auf dem Weg zu ihrem Fahrzeug, in dem sie das Diebesgut verstauten, verloren sie mehrere Zigarettenstangen. Die Polizei sucht nach Zeugen.