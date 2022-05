Vatikan Papst verkündet 21 neue Kardinäle

16 dieser neuen Kardinäle dürften als Unter-80-Jährige auch bei einem Konklave den neuen Pontifex wählen. Unter den Auserwählten ist kein deutschsprachiger Priester oder Bischof. Das Konsistorium - also die Versammlung der Kardinäle - zur Aufnahme der neuen Mitglieder findet am 27. August in Rom statt.