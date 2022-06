Spritpreissenkung Kartellamtschef: Tankrabatt lässt noch Preissenkungen zu

Mit Blick auf die Preisentwicklung am Mittwoch, dem ersten Tag mit reduzierter Steuer, sagte Mundt: "Das sind noch nicht die Zahlen, die der Tankrabatt in vollem Umfang erlaubt, aber wir sehen natürlich schon eine deutliche Senkung der Kraftstoffpreise gegenüber dem Vortag." Nach Angaben des ADAC vom Donnerstag war Superbenzin der Sorte E10 am Mittwoch im bundesweiten Tagesdurchschnitt 27,3 Cent pro Liter billiger als am Dienstag. Bei Diesel betrug das Minus 11,6 Cent. Super E10 kostete demnach im Schnitt 1,878 Euro pro Liter, Diesel schlug mit 1,928 Euro zu Buche.