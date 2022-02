Der 65-Jährige war beruflich als Taxifahrer unterwegs, als er am 19. Juli 2021 kurz nach 18 Uhr an der Einmündung Johannes-/Eastleihstraße mit der 60-jährigen Pedelec-Fahrerin zusammenstieß. Die Frau stürzte und verletzte sich – und zeigte den Taxifahrer an. Vor Gericht gingen die Angaben jedoch weit auseinander. Der Taxifahrer erklärte, die Pedelec-Fahrerin sei ihm ins Auto gefahren, laut der Frau war es exakt andersherum. Während der Mann auf der Mittellinie mit der Pedelec-Fahrerin zusammengestoßen sein wollte, sah sich die Frau zum Unfallzeitpunkt auf ihrem Fahrstreifen. Wo genau sich der Unfall ereignete, konnte ein Polizeibeamter im Zeugenstand nicht mehr rekonstruieren: Keines der Fahrzeuge stand mehr an der Unfallstelle, als er kam.