Verhandlung Angeklagter schweigt in Prozess um Mord und Vergewaltigung

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, den Bekannten in der Nacht auf den 1. Dezember 2021 in seiner Wohnung in Amstetten (Alb-Donau-Kreis) mit Alkohol wehrlos gemacht und vergewaltigt zu haben. Da der stark alkoholisierte Mann sich in der Folge übergeben musste und über keinen Würgereiz mehr verfügte, erstickte er an seinem Erbrochenen. Der Angeklagte soll es unterlassen haben einen Arzt zu rufen, da er gefürchtet haben soll, dass die Vergewaltigung sonst entdeckt worden wäre.