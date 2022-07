Hamburg - Mitten in den Sommerferien ist die Autobahn 7 in Hamburg-Bahrenfeld wegen Bauarbeiten für einen Lärmschutztunnel für mehrere Tage gesperrt worden. Die Sperrung der A7 auf der Strecke von der Abfahrt Hamburg-Stellingen bis zum Elbtunnel sei wie geplant am Freitagabend eingerichtet worden, sagte ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale am Samstag in Hamburg.