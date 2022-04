Verkehr Wissing fordert Länder zu Strukturreformen im Nahverkehr auf

Vielfältigkeit übersehen?

Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) sagte: "Der Bund macht hier den dritten Schritt vor dem ersten und ignoriert die Vielfältigkeit der gesamten bundesdeutschen Mobilitätslandschaft. Sicher brauchen wir günstige Fahrkarten. Und sicher brauchen wir dafür auch ein funktionierendes Angebot. In Bayern arbeiten wir derzeit an vielen Baustellen der Mobilität: am Landestarif, an den Verbunderweiterungen oder an neuen digitalen Tarifsystemen." Die "Schnäppchen-Werbeaktion" des Bundes werde vieles nach hinten verschieben. "Das 9 für 90 Ticket ist und bleibt ein unüberlegtes Geschenk."