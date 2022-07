Vielseitigkeitsreiten Mit Trainingsritt zum CHIO-Sieg: Jung siegt überlegen

Keiner der Reiterinnen und Reiter blieb auf der anspruchsvollen Geländestrecke in der Soers in der vorgeschriebenen Zeit. Bester war der Australier Andrew Hoy auf Vassily de Lassos, der im Endklassement Dritter wurde. Das Pferd Allstar der Britin Rosalind Canter musste in eine Tierklinik gebracht werden. Es war mit einem Bein an ein Hindernis geschlagen.