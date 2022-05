Hanoi - Vietnam hat einen neuen Touristenmagneten: Die erst am Freitag im nördlichen Hochland eröffnete längste Glasbrücke der Welt habe allein in den ersten drei Tagen 15.000 Besucher angelockt, sagte eine Sprecherin der örtlichen Tourismusbehörde am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.