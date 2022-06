Volksabstimmung Klares Ja: Dänen wollen Verteidigungsvorbehalt abschaffen

Dänemark kann sich nun an militärischen Missionen beteiligen

Damit wird sich Dänemark künftig an der europäischen Sicherheits- und Verteidigungszusammenarbeit und somit zum Beispiel an militärischen EU-Missionen beteiligen können. Bislang bedeutete die EU-weit einzigartige Sonderregelung, dass sich das Land zwar an zivilen, nicht aber an militärischen Missionen der EU und auch nicht an der gemeinsamen Entwicklung etwa von Waffensystemen beteiligen konnte.