Vor Herbstvollversammlung "Wir sind Kirche": Geht um "Weiterbestehen des Christentums"

Christian Weisner von "Wir sind Kirche" appellierte in einer Online-Pk an die Bischöfe, sich geschlossen für Reformen stark zu machen. "Sind sich die deutschen Bischöfe und Weihbischöfe bewusst, dass sie durch ihr Handeln oder Nichthandeln eine wesentliche Verantwortung tragen für das Weiterbestehen des Christentums in unserem Land und in unserer Kultur?", fragte Weisner. Allein im vergangenen Jahr hatten in Deutschland 359.338 Katholiken ihrer Kirche den Rücken gekehrt, so viele wie noch nie.