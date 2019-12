Ludwigsburg Schülerin auf dem Heimweg belästigt

Ludwigsburg - Ein Mann hat eine Minderjährige in einem Bus von Ludwigsburg nach Möglingen sexuell belästigt. Wie die Polizei mitteilt, war die 15-Jährige am Mittwoch zwischen 13 Uhr und 13.15 Uhr am Bahnhof in Ludwigsburg in einen Bus der Linie 534 gestiegen. Auf dem Weg nach Möglingen rutschte ein Mann neben die Schülerin auf die Sitzbank und berührte sie unsittlich. Er hörte bis Schwieberdingen, wo er schließlich ausstieg, nicht damit auf.