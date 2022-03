Vorgetäuschter Angriff US-Schauspieler Jussie Smollett kommt in Haft

Er ordnete an, den Schauspieler direkt in das Gefängnis von Cook County zu bringen. Als er abgeführt wurde, äußerte Smollett den Berichten zufolge die Befürchtung, ihm könne dort etwas zustoßen: "Ich bin nicht suizidgefährdet. Und wenn mir irgendetwas passiert, wenn ich da reingehe, dann habe ich mir das nicht selbst angetan." Seine Anwälte kündigten an, das Urteil anzufechten.